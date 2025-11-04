Exhorta el Sector Salud a utilizar la línea materna

Con el objetivo de fortalecer el cuidado de la salud reproductiva, la Secretaría de Salud invita a mujeres, familiares y comunidad en general a utilizar la Línea Materna 800 628 3762, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de este servicio, se brinda orientación sobre el embarazo, parto, puerperio y lactancia, así como información sobre las señales de alarma durante el embarazo y la atención adecuada ante una posible complicación obstétrica.

La Línea Materna también orienta sobre el acceso y atención a unidades médicas cercanas, la elaboración de planes de seguridad, la solución de quejas relacionadas con la atención médica, y promueve un servicio respetuoso, seguro y de calidad tanto para las mujeres embarazadas como para sus recién nacidos en las instituciones de salud pública.

Es importante destacar que este servicio no realiza consultas médicas ni prescribe medicamentos, no solicita ambulancias, no regula urgencias médicas, ni indica cesáreas o referencias a hospitales.

Su función principal es orientar, acompañar y guiar a las mujeres para una maternidad informada, segura y saludable.

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, buscan garantizar que todas las mujeres reciban atención integral y oportuna durante el embarazo y el posparto.



