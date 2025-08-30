Dejan inconclusa limpieza en Balcones

El trabajo de retirar el lirio acuático en la calichera ubicada sobre la avenida Alcalá, en la colonia Balcones de Alcalá, quedó inconcluso nuevamente, lo que mantiene la problemática que ha afectado este cuerpo de agua durante más de cinco meses.

La intervención más reciente consistió en el retiro parcial de la maleza desde uno de los accesos a la calichera, lo que permitió liberar una parte del espejo de agua. Sin embargo, a un mes de los trabajos, el lirio ha vuelto a crecer y avanza rápidamente sobre el tramo despejado.

Vecinos señalan que, aunque la cantidad de basura visible es menor en comparación con meses anteriores, la proliferación del lirio sigue representando un riesgo ambiental. Israel Hernández, residente del sector, expresó: "Yo pensé que ya lo quitarían todo, pero solo quitaron una parte y desde que vinieron pues ya siguió creciendo y sigue avanzando por donde limpiaron, es que eso crece rápido."

El crecimiento descontrolado del lirio acuático compromete el equilibrio de los ecosistemas, al afectar la oxigenación del agua y limitar el espacio para otras especies. En este sentido, habitantes consideran necesario implementar acciones más eficaces y sostenidas para evitar que el problema siga avanzando.