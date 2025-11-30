Confían en que el sorgo se incluya en acuerdos

Definitivamente el sorgo no puede quedarse fuera de los acuerdos alcanzados con el gobierno federal, advirtieron líderes campesinos de Reynosa. O se apoya a todos o no se apoya a ninguno.

"No sería justo que se atendieran los reclamos de solamente algunos productores del campo y a otros no. O todos coludos o todos rabones, como dice el dicho", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino en esta ciudad.

"Sentimos que las cosas van bien, pero tampoco quisiéramos que el precio del sorgo quedara fuera de lo acordado con altos funcionarios del gobierno federal", señaló.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Vamos a esperar a que las cosas avancen en las mesas de diálogo instaladas por el gobierno y en las que participan representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, indicó.

La lucha emprendida por los productores de granos fue para todos y todos debemos ser beneficiados por los acuerdos que lleguen a lograrse.

¿Qué esperan los líderes campesinos?

Estaremos al pendiente de lo que arrojen las negociaciones que continúan adelante y de las que tenemos la plena confianza de que al final de cuentas todos nos veremos favorecidos de una u otra forma, apuntó el líder agrario.