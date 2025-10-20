Ofrecen las licencias de manejo a medio precio

Licencias de manejo a mitad de precio se ofrecen a la población automovilista de la capital del estado por parte del gobierno del estado en la Feria Tamaulipas.

Para apoyar la economía de las y los tamaulipecos así como para promover la regularización de trámites vehiculares y a través de la Secretaría de Finanzas de la entidad, se han dispuesto costos preferenciales en licencias de conducir para motocicleta de $1,697.00 a $849.00, dijo Marcelo Olan Mendoza, en su calidad de director estatal de las oficinas Fiscales en el estado.

De igual manera, las licencias para automovilistas, pasan de $1,358, a $679.00, las licencias de manejo para operador de transporte público, de $1,358.00 pasan a $679.00 en tanto que la reposición del documento tiene un costo de $566.00.

Los descuentos estarán vigentes durante el tiempo que dure la Feria Tamaulipas, en el módulo con que cuenta en ese lugar la Secretaría de Finanzas estatal.

De acuerdo con los informes con que se cuentan, el plazo para obtener el beneficio, concluirá el próximo 26 de octubre.

Esto es parte de la política pública impulsada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, para acercar los beneficios a la población así como para fortalecer la economía familiar en materia de trámites de servicios vehiculares, dijo finalmente Olan Mendoza.



