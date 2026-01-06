No desaparecerá la licencia permanente

Desmienten que la licencia de manejo permanente vaya a desaparecer. Eso es totalmente falso, comentario que circuló en redes sociales y que se le atribuyó erróneamente al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Así lo declaró Humberto Valdés Richaud, titular de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa.

"Eso de que se eliminará la licencia de manejo de tipo permanente, no es más que una información falsa. Este tipo de documento que es muy importante para los automovilistas, es sigue siendo permanente aunque habrá cada cinco años una actualización de datos de la que aún no se tiene conocimiento si tendrá algún costo y a cuánto ascenderá.

HUMBERTO VALDÉZ RICHAUD, TITULAR DE LA OFICINA FISCAL DEL ESTADO EN REYNOSA.

Pero no tan sólo seguirá adelante el programa en cuestión sino que también habrá otra opción para los conductores que deseen tramitar la licencia por dos años y que tendrá un costo de $1,131.00, para chofer.

En el caso de la permanente, tendrá un costo de $1,923.00, para chofer: para automovilista $1,584.00 la permanente en tanto que la de dos años, su precio es de $905.00 en tanto que para motociclista, la permanente, $1,484.00 y la de dos años, $800.00 mientras que la de transporte público es de $1,358.00 por dos años y para motociclista, la permanente es de $800.00 y la de dos años, $800.00.

En el caso del engomado, precio normal es de $2,263.00; pero para los contribuyentes cumplidos costará $1,585.00 y con tarjeta INAPAM, sólo pagarán $1,132.00.

La licencia de manejo de tipo permanente continuará adelante y además a los automovilistas se les ofrecerá otra opción, la de dos años". HUMBERTO VALDÉZ RICHAUD, TITULAR DE LA OFICINA FISCAL DEL ESTADO EN REYNOSA

EN RENOVACIÓN DEL ENGOMADO VEHICULAR CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS TIENEN TRES MESES PARA HACER VáLIDO SU DESCUENTO

El descuento que entró en vigor el día primero de enero del 2026, para la renovación del engomado vehicular, terminará el último día de marzo y aplica únicamente para los contribuyentes cumplidos que son aquellos que no tienen adeudo alguno con la Fiscal del Estado, siguió diciendo Valdez Richaud.



