Horarios especiales para los exámenes de manejo

La oficina encargada de aplicar el examen de manejo permanecerá abierta para la ciudadanía con horarios especiales durante el periodo decembrino.

¿Cuáles son los horarios de atención en diciembre?

El principal requisito de la ciudadanía mayor de edad para obtener la licencia de conducir en Tamaulipas es aplicar para el curso del examen de manejo que se lleva a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Los empleados municipales de dicha área señalaron que esta oficina permanecerá abierta durante el periodo vacacional de diciembre, por lo que tendrás guardias en horarios de nueve de la mañana a una de la tarde para atender a la ciudadanía en su trámite y la aplicación del curso de manejo.

Requisitos necesarios para el examen de manejo

Para aplicar en el examen de manejo, el ciudadano debe presentar la siguiente papelería en original y dos copias, como lo es Acta de Nacimiento, Credencial de elector, CURP (certificado único de registro de personas), comprobante de domicilio, RFC y dos fotografías tamaño infantil. Este trámite tiene un valor de $113.

Detalles del curso de manejo en Tamaulipas

En el curso, al ciudadano y posible próximo automovilista se le brinda una teoría temática para el conocimiento de señales viales y curso de manejo en diversas situaciones en el aula y, al terminar el curso, se le aplica un examen, el cual define la aprobación para el siguiente paso, que es obtener la licencia de conducir.