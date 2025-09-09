Distribuyen los libros de texto gratuitos

Ya se distribuyeron los libros de texto gratuitos que serán utilizados en las escuelas primarias y secundarias de Reynosa el próximo ciclo escolar.

"Ya todos los planteles los tienen y están listos para ser entregados a los estudiantes una vez que inicien las clases, previsto esto para el día primero de septiembre", dijo José Alfredo Vásquez Guardado, supervisor de la Zona Escolar 75.

En las cinco escuelas que conforman esta zona escolar, agregó, ya cuentan con los libros, lo mismo que el resto de las de nivel básico.

CONCLUYEN

Con las reuniones que terminan, precisamente, mañana miércoles como parte del Taller Intensivo de Formación Continúa para Docentes, se da por terminado el ciclo escolar 2024-2025.

En esos eventos participan todos los maestros y maestras de las cinco escuelas primarias que pertenecen a esta zona escolar, que son ´Lauro Aguirre´, ´Club 20-30 1´, ´Justo Sierra´, ´Benito Juárez´ y la ´Club Rotario´.

Por otro lado, Vásquez Guardado informó que del 18 al 20 de agosto se celebrará una reunión a nivel estatal del Consejo Técnico Escolar.

Finalmente, señaló que supervisores y directores sostendrán una reunión a nivel local del Consejo Técnico Escolar, fase intensiva para docentes el 20 y 21 de agosto entrante.



