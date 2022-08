Resisten libros embate digital

Por la pandemia no hemos podido retomar las ferias del libro, pero éste es un esfuerzo". Ernesto Quiñonez Vendedor de libros

El sábado fue el último día de la feria de útiles escolares en Reynosa, y además de los objetos que aparecen en las listas, llamó la atención de los padres de familia la venta de libros didácticos con los que estudiantes en rezago pueden adquirir conocimientos.

Desde ejercicios de matemáticas, comprensión lectora, ciencias naturales, química, hasta cultura, todos los temas se ofrecían.

Un participante en la Feria del Libro en Reynosa, Ernesto Quiñónez Vázquez, indicó que aunque la tecnología ha ido ganando paso a los métodos tradicionales de aprendizaje, cuando se recurre a un libro hay garantías de mejora.

"Por el espacio que tuvimos en la feria pudimos traer pocos ejemplares, pero muchos padres de familia mostraron interés por llevar un libro a casa, algo que no está en la lista de útiles pero que va a complementar lo que un estudiante puede aprender, por la pandemia no hemos podido retomar las ferias del libro pero este es un esfuerzo".

Los precios de los libros son variables, pero pero en afán de apoyar la economía familiar, colocó tarifas promedio de 50 pesos, e incluso brindó promoción para llevar hasta cuatro ejemplares por 100 pesos. "Todos los libros siempre dejan una enseñanza, conocimiento que no se puede adquirir en otro lugar, los ejemplares que ofrecemos para este regreso a clases son económicos, incluso podemos ofrecer hasta cuatro por 100 pesos".

Por su parte los compradores explicaron: "Llevo uno que es de matemáticas, es para mi hijo, apenas entrará a secundaria pero el maestro antes de salir me dijo que necesitaba mejorar en matemáticas, que se le dificultaba mucho las divisiones, porcentajes, entonces se lo llevo para que lo use como complemento, aún no se que libros le darán allá, pero siempre procuro que tengan otros", comentó Karina, madre de familia.

Por la pandemia, la utilización de libros y cuadernos ha sido reemplazada en gran medida con aparatos digitales, como computadoras y tabletas que se volvieron indispensables en las clases en línea.

Pero ante el inminente regreso presencial, se espera un crecimiento en los métodos tradicionales.

Por ello es que dentro de las papelerías también hay libros complementarios, ajenos a los que llega a solicitar el plantel.