Busca Ley Silla proteger la salud del trabajador

A pesar de que se trata de una norma en la cual aún se encuentran trabajando representantes de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo indicaron que actualmente se avanza en base a los lineamientos emitidos creando concientización y realizando difusión de la información con la que ya se cuenta.

La "Ley Silla" no es una modificación, sino una extension a la Ley Federal del Trabajo, la cual tiene como objetivo proteger la salud y bienestar de los trabajadores, otorgándoles asientos o sillas y permitiéndoles descansos periódicos, respetando ciertas condiciones.

En este sentido aun existe incertidumbre entre los empleadores principalmente respecto a el tipo de sillas y el tiempo de descanso que se le debe otorgar a cada trabajador, en este sentido Claudia Yazmín Villarreal Vásquez, directora de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, explico, "Tienen que realizar un estudio de acuerdo a cada puesto de trabajo y varia de acuerdo a cada trabajador, va a depender mucho de la labor que desempeñe el trabajador y del estado de su salud".

En cuanto al tipo de silla permitida, dijo, "Tiene que ser una silla con respaldo con reposa brazos y con soporte lumbar y que también los pies queden a la altura del piso y las rodillas descansadas sobre la silla, que tengan ajuste", aclaro que los empresarios son libres de consultar diferentes proveedores para adquirir el mobiliario siempre y cuando se cumpla con las especificaciones que marca la normatividad.

Menciono que se han basado en las necesidades y giros de distintos negocios para lograr reunir un grupo de patrones y ofrecerles una plática mediante la cual son resueltas todas las dudas que pudieran existir, detallo que continuaran recorriendo el estado, dando un acompañamiento para el cumplimiento de la ley.

La fecha limite para que las empresas cumplan con estos lineamientos es diciembre de 2025



