Avanza ya la Ley Silla pero no en la práctica

A pocos días de que concluya el plazo otorgado para la implementación de la Ley Silla, empresas de Reynosa continúan sin aplicar de manera efectiva las disposiciones que garantizan pausas de descanso y acceso a asientos para los trabajadores.

¿Cuál es la situación actual de la Ley Silla?

De acuerdo con especialistas en materia laboral, aunque la reforma ya fue aprobada y difundida, en la práctica persiste confusión sobre su aplicación. "Las empresas lo están dejando para el último momento, esperando reglas claras", señaló Salvador Portillo, secretario de organización de la CTM.

Expresó que en algunos comercios se han colocado sillas para cumplir "de manera simbólica" con la norma, pero no se permite a los trabajadores utilizarlas. En centros comerciales de la ciudad, por ejemplo, se observan asientos destinados únicamente a guardias de seguridad; sin embargo, por instrucciones de sus superiores, no pueden utilizarlos.

En otros establecimientos, no existen sillas para cajeras o vendedores, quienes pasan la jornada de pie, a pesar de que la ley les reconoce periodos de descanso. Trabajadores refieren que las áreas de descanso existentes son insuficientes, están alejadas o requieren traslados largos que hacen inviable utilizar su tiempo de pausa.

¿Qué opinan los expertos sobre la implementación de la Ley Silla?

Portillo destaca que el problema de fondo es la falta de lineamientos detallados y adaptados a cada actividad, pues no todos los puestos permiten mantenerse sentados permanentemente. En sectores como manufactura o línea de producción, el uso de sillas incluso podría entorpecer las labores.

Asimismo, advierte que la Ley Silla ha generado ruido en la agenda laboral, al sustituirse momentáneamente otros temas como la jornada de 40 horas o el aumento del aguinaldo. "Nos dieron seis meses para aplicarla y estamos a punto de vencer el plazo sin reglas claras", subrayó el secretario de la CTM.

¿Qué se espera para el futuro de la Ley Silla?

A la fecha, ni empresas ni trabajadores han recibido información precisa sobre cómo organizar los tiempos de descanso, qué tipo de sillas deben adquirirse o cómo ajustar los roles sin afectar la operación. Se prevé que cada empresa, junto con su personal, deberá definir la manera más viable para cumplir con la normativa mientras autoridades laborales emiten lineamientos más específicos.