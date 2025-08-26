Complicado cumplir con Ley Silla

Empresarios dedicados al ramo de la construcción en Reynosa exponen sus inquietudes respecto a los costos que les generará la aplicación de la ley Silla, ya que, si bien en el tema administrativo no existiría problema alguno, implementar los cambios y detalles que esta nueva normatividad sugiere con los trabajadores en las obras sí se torna complicado y costoso.

Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa, explicó que hasta el momento no se han planteado a detalle todo lo que conlleva esta ley; sin embargo, dentro del ramo de la construcción, constantemente se han aplicado adaptaciones en pro del cuidado de la salud y bienestar de los trabajadores. Dijo, "Todos esos cambios, pues, pegan en el costo y en el rendimiento, entonces, al aplicar todas estas cosas, como viene la ley de las 40 horas, etcétera, los rendimientos van bajando y los indirectos van subiendo; por lo tanto, la obra va a ir incrementando su costo".

Señaló que son medidas que en cada proyecto tienen en cuenta: "En lo que es administración, son cuestiones básicas, que el personal administrativo tenga un lugar donde pueda desempeñar su trabajo, con aire acondicionado, un lugar que haya una buena iluminación, obviamente un asiento donde ellos puedan estar; a lo mejor ya si lo trasladamos al tema de campo, eso ya es un poquito más complejo, aunque son cuestiones de seguridad que sí ya se vienen implementando, sobre todo en temas de iniciativa privada o proyectos federales".

Detalló que, debido a las cuestiones de seguridad, las áreas de descanso son necesarias; se colocan toldos, bancas y, además, se les facilita a los trabajadores líquidos frescos para mantenerlos hidratados. "Si tú vas a un proyecto de una nave, en una zona industrial, obviamente todos los ingenieros tienen que tener su caseta, o sea, ya se lleva a cabo", indicó el presidente de la CMIC.