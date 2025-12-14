Entra hoy en vigor reforma de Ley Silla

Este 14 de diciembre entra en vigor la denominada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los patrones a proporcionar una silla a sus trabajadores, la cual deberá cumplir con determinadas características y podrá ser utilizada durante lapsos específicos de la jornada laboral.

El incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones que van de 250 a 2 mil 500 UMAS, equivalentes a entre 28 mil 285 y 282 mil 850 pesos mexicanos.

En Reynosa, ciudad fronteriza con una amplia presencia de la industria maquiladora, el nuevo lineamiento ha sido asumido con relativa calma por parte de los directivos, quienes han optado por adecuar prácticas ya existentes para cumplir con la normativa. No obstante, la situación es distinta en las pequeñas y medianas empresas, donde persisten dudas e incertidumbre sobre cómo y en qué espacios aplica la reforma.

Este escenario es visible en la zona peatonal de la ciudad, donde se concentran más de 200 comercios. La mayoría opera en espacios reducidos y, aunque en algunos ya se han colocado sillas adicionales, estas no cumplen con las especificaciones establecidas por la ley. Además, en empleos como el de guardias de seguridad, principalmente en centros comerciales, se han registrado quejas de trabajadores que señalan que, si bien se colocaron sillas, no se les permite utilizarlas.

Ante esta situación, corresponderá a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dar seguimiento a los señalamientos y quejas que presenten los empleados por el incumplimiento de la Ley Silla, la cual entra en vigor en medio de dudas por parte de los patrones e incertidumbre, e incluso desconocimiento, entre los propios trabajadores.