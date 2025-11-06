Algunos comerciantes cumplen con la Ley Silla

Desde el pasado 17 de junio entró en vigor en México la "Ley Silla", una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los patrones o empleadores a brindar a sus empleados asientos que cumplan con ciertas características, esto a fin de garantizar descansos periódicos a quienes pasan la mayor parte de su jornada laboral de pie, evitando así problemas de salud.

Las empresas cuentan como fecha límite hasta el próximo 14 de diciembre para dar cumplimiento a dichos lineamientos; de lo contrario, podrían ser acreedoras a multas que van de 250 a 5 mil UMA. Al respecto, Raúl Cisneros Villarreal, representante de los comerciantes de la calle peatonal Miguel Hidalgo en Reynosa, dijo que la mayoría de los cerca de 200 establecimientos ubicados en esta zona, ya cumplen con esta normativa.

"Muchos ya se encuentran con ese tipo de implementación en cuestión de sillas, ¿verdad?, para los empleados o la gente que labora; hay lugares que incluso, manejan guardias de seguridad y demás que ya se están tomando cartas en el asunto, pero vemos que hay negocios que tienen el conocimiento de esa ley, pero están esperando hasta el último momento para efectos de implementar ese tipo de sistema, ya que nosotros, por atención al cliente, normalmente es parado, pero lógicamente nosotros tenemos la obligación de tener a disposición del empleado las sillas correspondientes", refirió Cisneros.

Dijo, muchos ya se han adaptado pese a contar con espacios pequeños. "Vemos que algunos sí se han adaptado en cuestión a esa nueva modalidad y otros todavía están en espera o simplemente no lo vemos nosotros. En la entrada de los negocios que están las sillas, hay lugares que también en la parte de atrás, en la parte del fondo, es donde tienen las sillas disponibles, ¿por qué? Porque hay espacios muy chiquitos donde a veces las sillas estorban en la parte de la entrada, que son locales de dos metros, de tres metros".

Indico la distribución de crípticos que cuenten con toda la información respecto a esta nueva ley, así como mayor difusión, capacitaciones o alguna otra estrategia que pudiera implementar el gobierno; sería de gran apoyo para aquellos empleadores quienes aún desconocen o tienen dudas respecto al tema.

"Yo creo que un poquito más de difusión en cuestión a esa información y, si se puede, la capacitación o a lo mejor algún tipo de crítico para que se distribuya en todos los negocios por medio de la autoridad, antes de que ellos empiecen a ejecutar. Sabes que te vamos a dejar un aviso, una modalidad para efecto de que tú debes implementar en ese tipo de negocios este tipo de estrategias para cumplir con la Ley Silla y evitar así algún tipo de contratiempo en cuestión de multas o visitas por parte de las autoridades correspondientes".

Antes de concluir, exhorto a los comerciantes de la zona peatonal Hidalgo a cumplir con esta normativa a fin de evitar ser sancionados.



