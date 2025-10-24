Avala Congreso ley que protege a los cuidadores

Aprueba Congreso iniciativa de Movimiento Ciudadano que garantiza el derecho al cuidado para todas las personas; esta tiene como finalidad proteger a los cuidadores de enfermos, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.

Preocupados por atender esta situación que afecta a cientos de tamaulipecos, los diputados Juan Carlos Zertuche y Mayra Benavides Villafranca de Movimiento Ciudadano presentaron ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa para que el cuidado hacia este grupo vulnerable sea un derecho.

Zertuche agradece el apoyo

Por lo que el líder de la fracción parlamentaria de MC, Juan Carlos Zertuche, agradeció el respaldo de los diputados del PAN, MORENA y PT para sacar adelante esta iniciativa. "En Movimiento Ciudadano estamos impulsando que el cuidado sea un derecho, no un privilegio; que el Estado, las empresas y la sociedad compartan esa responsabilidad. Cuidar también es trabajar, y debe ser reconocido, porque cuidar es amar, pero también es justicia", expresó Zertuche.

Esta iniciativa va dirigida a darles los derechos que tienen como empleados y lo que viven en el proceso de estar con una persona enferma; según datos de médicos en psicología, se ha revelado que una persona que cuida de un enfermo se enferma también, y más cuando son familia.

