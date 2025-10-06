Respaldan comerciantes reformas a Ley de Amparo

Integrantes del comercio organizado en la ciudad de Reynosa se pronuncian con respecto a las modificaciones aprobadas a la Ley de Amparo, ya que consideran que esta medida es inconstitucional y contraria intención original de la iniciativa promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Detallan que este transitorio que pretende aplicar la nueva norma a juicios ya en curso atenta contra el principio constitucional del artículo 14, que establece que ninguna ley otorgará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Tal inclusión, añadida en el proceso legislativo sin la debida transparencia, genera incertidumbre jurídica y vulnera derechos adquiridos.

Además, diversos expertos y voces jurídicas han calificado la reforma como "pro autoridad", bajo el argumento de que limita el acceso al amparo, debilita los mecanismos de protección ciudadana frente al abuso del poder y favorece una interpretación que reduce la defensa legítima frente al Estado.

"El comercio organizado y los ciudadanos merecemos reformas claras, justas y que fortalezcan nuestros derechos, no disposiciones que generen temor frente al poder. De no corregirse este transitorio, la reforma quedará como una sombra que compromete la confianza en el Estado de Derecho", mencionó Roberto Cruz Hernández, secretario de FECANACO Tamaulipas.

FECANACO Tamaulipas se une así al llamado de la Presidenta para corregir esta medida y a las voces de especialistas que advierten el riesgo que representa para la protección constitucional de los mexicanos.



