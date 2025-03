Representa Ley contra el Nepotismo el fin de los cacicazgos

José Luis Moreno, dirigente de Morena en Reynosa, expresó su satisfacción por la reciente aprobación de la ley constitucional que prohíbe la reelección y el nepotismo en el partido. Esta medida, que ya estaba contemplada en los estatutos de Morena, ahora se consolida como ley constitucional, lo que, según el dirigente, marcará el fin de los cacicazgos y permitirá un cambio profundo en la forma en que se manejan los cargos políticos dentro del partido.

En entrevista, Moreno destacó que la aprobación de esta ley es un paso importante para la democracia interna del partido. "Es muy relevante, porque queda claro que en Morena queremos que nuestros gobernantes ya dejen que otros actores políticos participen. No son los únicos, hay más políticos que pueden contribuir al desarrollo de nuestro municipio, estado y país", expresó.

El dirigente también subrayó que la nueva ley garantiza que no habrá más reelección indefinida ni prácticas de nepotismo en el partido, lo que, según él, es fundamental para una verdadera transformación. "Es una gran ventaja que ahora vamos a poder decidir y no permitirles a los gobernantes que se reelijan cuantas veces quieran, y si no son ellos, será su mamá, su papá o sus hijos. Es muy importante esta ley que se acaba de aprobar y que ahora forma parte de la Constitución", agregó.

Moreno aclaró que, aunque la prohibición de la reelección y el nepotismo ya estaba reflejada en los principios y documentos básicos de Morena, la aprobación constitucional lo convierte en una obligación legal. "Ahora, ya es obligatorio, y eso va a garantizar que haya un verdadero cambio en la política interna del partido", subrayó.

En relación con la propuesta de la Presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum, quien había planteado que la ley del nepotismo se aplicará a partir de 2027, Moreno explicó que algunos senadores, tanto de Morena como del Partido Verde, decidieron posponer su aplicación hasta 2030.

"Ahí hubo discrepancias, sin embargo, tenemos la libertad de decidir, y los senadores decidieron postergar la medida; creo que fue un error, pero nuestra presidenta nacional, María Luisa Alcalde, presentará una moción para corregir este punto y evitar que en 2027 se presenten candidatos provenientes de familias de personas que estén en cargos dentro de los estatutos internos de Morena", concluyó Moreno.