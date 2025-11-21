Demandan impulsar la lengua de Señas

La Asociación Civil Señas de Amor y Esperanza hizo un llamado a las autoridades educativas y a la sociedad en general para incrementar el aprendizaje y uso de la Lengua de Señas Mexicana, una herramienta fundamental para garantizar comunicación y acceso a servicios a las personas con problemas auditivos.

¿Cuál es la situación actual de la educación inclusiva?

Jessica Villa Hernández, Directora de la asociación, comentó que la escuela atiende actualmente a 40 alumnos y jóvenes con discapacidad auditiva, quienes reciben su formación académica a través de la Lengua de Señas Mexicana. Subrayó que los retos no se limitan a las aulas, ya que las personas sordas enfrentan barreras en espacios esenciales como clínicas, hospitales y escuelas, donde la ausencia de intérpretes o personal capacitado dificulta la atención.

"Principalmente aprender lo que es la lengua de señas mexicana, porque realmente en la inclusión falta mucho lo que es la comunicación en la escuela, porque a veces tienen problemas en el área médica, en todo a esos lugares, necesitan ayuda y lamentablemente no hay personas que sepan atender a veces sus necesidades como tal, dentro de la sociedad o de problemas que ellos pueden tener a veces como personas, no solamente son niños, hay personas adultas que necesitan ir a un doctor no tienen quién los acompañe y en la escuela mucho menos", dijo.

¿Qué acciones está tomando la asociación?

Señaló que aunque existe una población considerable de personas sordas, no se cuenta con estadísticas precisas. Destacó que Señas de Amor y Esperanza ha llevado talleres de Lengua de Señas Mexicana a preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Además, la intención es ampliar la sensibilización y llevar a más instituciones la capacitación.

"De hecho nosotros damos talleres a las escuelas hemos ido a preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades a dar este tipo de talleres y hemos tenido muy buena respuesta dentro de la sociedad", recalcó.