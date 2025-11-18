Se apaga una voz y nace un legado

Hoy despedimos con profundo pesar a Ciro Andrés Ibarra Zapata, nacido el 30 de noviembre de 1973, quien desde muy joven mostró una sensibilidad excepcional para comunicar, observar y transformar su entorno. Periodista forjado en la vieja escuela —con grabadora y cámara en mano— Ciro convirtió la vocación en destino y el oficio en una forma de vida.

Antes de llegar a las salas de redacción y a las cabinas de radio, Ciro fue parte de Los Kings, un grupo reynosense que llenaba de energía las ferias de la región con presentaciones de house y rap. Allí, conocido como "Chito", destacaba como un bailador extraordinario, dueño de una presencia escénica que, con los años, se transformaría en la presencia periodística segura, creativa y carismática que todos conocimos.

Su impulso por comprender y contar historias lo llevó a graduarse en 1993 de la carrera de Comunicación en la Universidad México Americana del Norte, en Reynosa. Desde entonces, emprendió un camino que nunca abandonó: el periodismo, ese oficio que convirtió en brújula, escuela y legado.

Durante más de tres décadas, Ciro dedicó su vida a narrar la realidad y a dar voz a quienes no la tenían. Su trayectoria profesional recorrió buena parte del sistema informativo de Reynosa. En radio dejó huella en estaciones como Estéreo América y Radio Rey, donde su voz se volvió familiar para toda una comunidad.

En el ámbito impreso trabajó en La Prensa de Reynosa, La Tarde y, durante sus años más prolíficos, en el Gran Diario Independiente El Mañana. Era un creador incansable: al recibir una asignación, ya imaginaba la fotografía perfecta, el titular exacto y las posibles reacciones de un trabajo que, para él, debía conectar siempre con la gente.

Hoy, su partida deja un vacío profundo en el gremio y en todos quienes compartieron con él la pasión por contar historias. Pero también deja un legado imborrable: la certeza de que el periodismo se construye con honestidad, dedicación y una mirada que nunca se cansa de buscar la verdad.

También incursionó en la comunicación política con servidores públicos.

Su inquietud periodística era innata y quienes colaboraron con él saben que ninguna nota era solo un texto; era un proceso de aprendizaje compartido. A lo largo de su trayectoria periodística ocupó puestos desde reportero de calle, conductor, titular de noticieros y editor de esta Casa Periodística.

En la redacción de El Mañana, entre risas, café y portadas, enseñaba a moldear, pulir y fortalecer cada historia.

Impulsó a las nuevas generaciones con paciencia, firmeza y una generosidad poco común en un oficio tan demandante. Su talento también dejó huella en el reconocimiento institucional: en La Tarde, su guía y visión fueron determinantes para que, tras una investigación sobre el caso de una recién nacida que murió en una lavadora industrial del IMSS, junto con el trabajo de la reportera, Sandra Tovar, se obtuviera el Premio Estatal de Periodismo.

Su ausencia duele, pero su legado permanece vivo en cada reportero que formó, en cada portada que marcó rumbo y en cada lector que encontró en su trabajo una verdad necesaria.

Egresado de la Universidad Mexico Americana del Norte, ahora Ciro pasa a ocupar su sitio en el Olimpo periodístico de El Mañana y La Tarde al lado de otros compañeros periodistas que hicieron Grande a este Periódico, pero que sin su esfuerzo, empeño, compromiso y talento jamás habría sido posible, por eso serán referente para aquellos que han iniciado el camino como alguna vez ellos lo recorrieron hacia la Grandeza.

Hoy se apaga una pluma, en los tiempos modernos queda en silencio el ruido de las teclas de su computadora, pero nace una leyenda del periodismo Tamaulipeco.

Descanse en paz Ciro Andrés Ibarra Zapata. Su voz, su talento y su ejemplo permanecerán vivos en cada historia que nos enseñó a mirar.

Su talento dejó huella en Tamaulipas, descanse en paz el periodista y director de noticias de El Mañana, Ciro Andrés Ibarra Zapata. ELMAÑANA.