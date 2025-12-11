Le llevarán mañanitas y misas a Concatedral

La Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe invita a los fieles católicos a participar en las tradicionales mañanitas y en la serie de misas programadas con motivo de la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre.

Las celebraciones comenzarán la noche del 11 de diciembre. Las mañanitas darán inicio en punto de las 12:00 de la medianoche, acompañadas por mariachis y un ambiente de fe y unidad entre la comunidad.

Al término del canto, se celebrará la misa de medianoche, con la cual se inauguran oficialmente las actividades litúrgicas en honor a la Virgen morena.

Para el 12 de diciembre se ha preparado una amplia programación de misas con el fin de atender la gran afluencia de familias, devotos y grupos parroquiales que acuden cada año. Los horarios establecidos son: 7:00, 9:00, 10:30 de la mañana; 12:30 y 1:30 de la tarde; además de las celebraciones de las 4:00, 5:30 y 7:00 de la tarde.

Uno de los momentos centrales será la misa del mediodía, que será presidida por el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

Como cada año, decenas de feligreses acuden de rodillas, con velas y rezos, en señal de agradecimiento y devoción a la Virgen de Guadalupe.



