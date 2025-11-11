Abordan notarios medidas contra el lavado de dinero

Los notarios públicos están obligados a informar al Sistema de Administración Tributaria acerca de las actividades vulnerables y las operaciones que rebasen los umbrales permitidos, en cumplimiento a las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que entraron en vigor en julio de 2025.

Esto fue dado a conocer en el marco de las ponencias presentadas durante los trabajos del Foro Inmobiliario 360 celebrado en Reynosa, informó el notario César Hiram Mascorro García.

Entre las actividades vulnerables se encuentran "la compra venta de inmuebles, la constitución de nuevas personas morales, asambleas, venta de acciones, disminución o aumento de capital", afirmó.

Recordó el notario público Mascorro García que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como "Ley Anti Lavado de Dinero", se autorizaron el 17 de julio de 2025 y entraron en vigor al día siguiente.

El propósito fundamental de las ponencias que se impartieron en el Foro Inmobiliario 360, explicó, es que los notarios públicos participantes de Reynosa y Del Valle de Texas se conscienticen acerca del tráfico mobiliario y las recientes modificaciones a la ley, agregó.

"Somos sujetos obligados para informar a las autoridades cualquier operación que rebase los umbrales permitidos" por la ley, estamos obligados a hacer avisos a la autoridad en los estándares y las normas que nos obliga la ley anti lavado", afirmó en entrevista el notario público.

"Hay mas organismos que tienen que hacer avisos como el trafico de vehículos y la venta de joyería, pero e el caso de nosotros como notarios públicos es el tráfico de inmuebles, la compra o venta de inmuebles y la constitución de nuevas empresas estamos obligados a cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero", agregó Mascorro García.

"También se busca con este foro que los corredores inmobiliarios que participan a veces con nosotros pues que estén involucrados en las obligaciones que tenemos los notarios ante la autoridad y que estén conscientes que documentos, que es lo que tienen que reunir cuando van a llevar a cabo una operación de compra venta o van a constituir una nueva empresa", aseveró.

Al menos en Reynosa se ha mantenido la compra venta de inmuebles, gracias a DIOS, ha habido buenos desarrollos, hay ahorita un programa del gobierno federal que es la Vivienda Bienestar, entonces si hay movimiento aquí en Reynosa por lo pronto pero ademas la constitución de nuevas personas morales, que también es un tema que nos involucra, explicó.

"No solo es en la venta de muebles sino también en la constitución de personas morales, en la modificación, en la asamblea, en la venta de acciones, la disminución o aumento de capital todas esas son acciones vulnerables a las que nos obliga a nosotros a avisarle a a autoridad", concluyó.



