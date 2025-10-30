Previenen 'lavado' en actividades vulnerables

El Servicio de Administración Tributaria intensifica su campaña de información y orientación dirigida a quienes realizan actividades vulnerables, con el propósito de promover la regularización, el cumplimiento fiscal y la prevención del lavado de dinero, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Como parte de esta estrategia, el SAT actualizó su Minisitio de Actividades Vulnerables y amplió el Programa Tríptico, herramientas que permiten a las personas identificar si las actividades están consideradas dentro de este régimen y conocer los derechos y obligaciones.

El taller fue impartido por María del Carmen Treviño Cisneros.

A través del portal, los usuarios pueden registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, presentar avisos, informes y consultar información específica sobre las 17 actividades clasificadas como vulnerables, entre ellas: juegos con apuesta, comercialización de joyas, desarrollo inmobiliario, donativos, subastas de arte, blindaje de vehículos y servicios profesionales, entre otras.

Desde febrero, el SAT ha distribuido más de un millón 900 mil trípticos informativos que orientan sobre cómo registrarse en el padrón, identificar clientes o usuarios y cumplir con los procesos de verificación e identidad, además, se envió de manera electrónica la versión digital de los materiales.

La dependencia federal, recordó que estas actividades, aunque lícitas, pueden ser utilizadas con fines de lavado de dinero, por lo que se establecen obligaciones específicas para proteger el sistema financiero y advierte que negar información o impedir las verificaciones puede derivar en multas de hasta dos mil UMAS.

CAPACITAN EN REFORMA A NOTARIOS

Las reformas de la Ley de Lavado de Dinero y la prevención en operación con recursos de procedencia ilícita, son algunos de los principales temas que fueron abordados en una reunión de trabajo dirigida a los notarios públicos de Reynosa , como parte del programa de actualización .

y la prevención en operación con recursos de procedencia ilícita, son algunos de los principales temas que fueron abordados en una reunión de trabajo dirigida a los , como parte del . El Comité Organizador del evento destacó los beneficios y ventajas que mejoran y fortalecen su labor .

del evento destacó los que mejoran y . Y que así mismo proveen a los profesionistas de herramientas y conocimientos esenciales para el transparente y eficaz función notarial .

de esenciales para el transparente y eficaz . El taller fue impartido por María del Carmen Treviño Cisneros , notaría pública certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de prevención en operación con recursos de procedencia ilícita, y la única certificada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

, notaría pública certificada por la (UIF) en materia de prevención en operación con recursos de procedencia ilícita, y la única certificada por el (GAFI) Asistieron fedatarios públicos con ejercicio legal en el Quinto Distrito Judicial en el Estado, mismos que respondieron a la capacitación , para continuar su preparación y actualización de conocimientos.

con ejercicio legal en el en el Estado, mismos que respondieron a la , para continuar su preparación y actualización de conocimientos. Esto con el propósito de cumplir con la función principal del notario, consistente en dar fe pública y seguridad jurídica a los actos y contratos, interpretando la voluntad de las partes y dándoles forma en un documento legal (escritura pública y acta notarial), asesora a los involucrados y ser garante de la legalidad de los hechos y acuerdos.



