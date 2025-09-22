Entregan recursos para mejora de dos escuelas

Entrega de recursos para mejora de dos escuelas Primarias La Lauro Aguirre y la Justo Sierra de la colonia Bellavista, se llevó a cabo ante la presencia del comité de Madres y Padres de Familia de ambas instituciones educativas.

Se trata de $600,000.00 que se hicieron llegar vía cheque y que serán compartidos entre ambos planteles, el 50% para una y el 50% restante para la otra, los que serán utilizados en la mejora de la infraestructura, entre ellos sanitarios, reparación de la techumbre, pintura, adquisición de aparatos de aire acondicionado para el aula de educación especial, otro para el salón de inglés y uno más para el área de audiovisual, entre otras obras más.

Correspondió a los directivos de la Lauro Aguirre y Justo Sierra, Juan Enrique Hernández Sandoval y Antonio Quijano Quijano, recibir el recurso de manos de Carlos Enrique Vásquez Cervantes quien es facilitador del programa La Escuela es Nuestra.

Atestiguaron el hecho integrantes del comité de Madres y Padres de Familia que serán quienes tendrán a su cargo la observación de la ejecución de las obras que han sido contempladas en beneficio de los planteles así como de alumnos y docentes también.

Los asistentes al evento se comprometieron firmemente a darle un buen uso a los dineros que les fueron entregados el día de ayer al filo de las 14:00 Horas.



