Certifican la Lauro Aguirre como Escuela Saludable

En fecha próxima, directivos de la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Bella Vista, recibirán la certificación de Escuela Saludable.

"Esto es después de que funcionarios de Salud realizaron una revisión a las instalaciones del plantel lo mismo que a la cooperativa escolar, por lo que consideraron que se cumplió con las especificaciones que se requieren para poder certificar una escuela", dijo Juan Enrique Hernández Sandoval, director.

Se espera que lleguen funcionarios del sector Salud para hacernos llegar la placa de certificación correspondiente". Juan Enrique Hernández Sandoval, director del plantel

Para tal efecto, se recibirá de manos de autoridades de Salud a nivel local, una placa de certificación como Escuela Saludable, hecho que tiene para nosotros un gran significado y es prueba palpable de que tenemos instalaciones seguras y que cumplen con los requisitos que en materia de higiene se requieren.

Ese tipo de hechos es motivo de orgullo para nosotros los que estamos al frente de la institución lo mismo que para el personal docente que aquí labora así como para los propios educandos.

YA VIENE

El director también anunció que el próximo 17 de octubre la escuela será objeto de fumigación, como parte de la campaña que ha puesto en marcha la Secretaría de Salud para eliminar cualquier tipo de virus que pueda representar algún riesgo para la salud de los estudiantes, ante la aparición de casos de la Enfermedad Mano, Pie, Boca (EMPB), de la cual afortunadamente no se tiene caso alguno en éste plantel.



