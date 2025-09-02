Arranca el ciclo con 400 alumnos la Lauro Aguirre

Con una matrícula de 440 alumnos, arrancó el ciclo escolar 2025-2026 la Escuela Primaria Lauro Aguirre, ubicada sobre el bulevar Héroes de la Reforma Norte en la colonia Benito Juárez. Dicha institución educativa es una de las beneficiadas con el programa "La escuela es nuestra" otorgado por parte del Gobierno Federal, con el cual han logrado obtener distintos beneficios para la comunidad estudiantil.

"Hemos podido levantar una barda que ya se estaba cayendo, hacer un portón; esta escuela nuestra es para el edificio, tanto para la Justo Sierra como para la Lauro Aguirre. Pudimos poner cielo falso en todos los salones que nos faltaban y la remodelación del foro, que ya también estaba en muy mal estado, y eso es lo que logramos con este gran beneficio que realmente ayuda mucho a nuestras instituciones", expresó Gloria Margarita Games Zuñiga, directora del plantel.

Games señaló que la sociedad de padres de familia ha jugado un papel importante en este proceso de beneficios; dijo que el apoyo y presencia constante de ellos ha sido pieza clave para mantener su funcionamiento de manera adecuada y segura para el alumnado, además de posicionarlo como uno de los centros de trabajo con mayor demanda por parte de las familias de los alrededores e incluso de colonias aledañas gracias a su nivel académico.

"Tenemos unos padres de familia muy colaboradores, muy participativos, que han brindado mucho apoyo. Yo tengo aquí 11 años, ya cumplo de directora y hemos tenido un gran apoyo. Nosotros, los padres de familia, pagamos un velador que está todos los días; hasta los domingos está aquí, lo turnan, claro, y pues a raíz de que habíamos tenido muchos robos de cableado y eso, la asociación de padres de familia decidió hacer un contrato para tener un velador", mencionó Zuñiga.