¡Arranca el ´Latatón´!

Con el objetivo de fomentar la solidaridad y al mismo tiempo, promover la creatividad entre los jóvenes, el Banco de Alimentos de Reynosa, inició la campaña denominada "Latatón", enfocada en recolectar productos enlatados.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del consejo de la agrupación comentó que la iniciativa busca que los estudiantes aporten latas de la despensa familiar y con ellas, realicen esculturas creativas dentro de sus salones de clase y al finalizar la campaña se llevará a cabo un concurso de esculturas y las latas serán donadas al Bando de Alimentos.

"Tiene varios objetivos, sacar esa lata de la despensa que se queda al final, pero aparte una escultura, o sea que los muchachos van a hacer con sus latas en sus salones, porque que padre ser solidarios y sacar algo de la despensa, pero encontrarle una forma, hacer arte con una lata, vamos a ver la creatividad de los jóvenes y esperamos que esta campaña se replique en muchos lugares en la ciudad y ¿por qué no? en el resto del país", dijo.

El lema elegido para esta edición es "No te voy a dar lata, dámela tú", con el propósito de motivar a los estudiantes a participar de manera activa y divertida; tienen hasta finales de noviembre para recolectar las latas.

"Porque siempre estamos diciendo que los jóvenes dan lata, ¿no? entonces este es una leyenda preciosa para animarnos y sobre todo que no es necesario comprar nada y lo que tengas en casa", recalcó.

La campaña surgió a raíz de las necesidades que se vivieron tras la inundación ocurrida a principios de año, cuando los alimentos enlatados resultaron esenciales para auxiliar a las familias afectadas, ya que en esa ocasión empezaron a ayudar, pero lo que tenían en existencia se acabó rápido.

"Nos las vimos bien apuradas porque las familias no podían cocinar nada y las latas que teníamos, las galletas que teníamos, el agua que teníamos, en dos días se acabó, es una campaña diferente para poner como guardado estas latas para las emergencias, si no hay emergencia, se van a compartir regularmente con las familias, necesitamos tener ese soporte, porque fue muy fuerte que en dos días no teníamos como ayudar", expresó.

El proyecto cuenta con la participación de una universidad local, donde los jóvenes no solo muestran su talento artístico, sino también su sensibilidad ante la situación de miles de familias vulnerables.



