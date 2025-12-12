Celebran posada navideña en las Oficinas Fiscales

Las Oficinas Fiscales de Tamaulipas realizaron su tradicional posada navideña en un ambiente de convivencia y fraternidad, encuentro en el que su director, Marcelo Olán Mendoza, dirigió un mensaje de reconocimiento al personal por su esfuerzo y compromiso con el servicio público.

Durante su intervención, Olán Mendoza destacó que la labor cotidiana de las y los trabajadores es fundamental para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, alineado al modelo humanista impulsado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Señaló que esta visión de gobierno busca fortalecer la cercanía con la población y promover el bienestar de las familias tamaulipecas.

"Amigas y amigos, quiero compartirles que en unión, armonía, paz y mucha felicidad llevamos a cabo una bonita posada con los compañeros de la Dirección de Oficinas Fiscales del Estado y Establecimiento de bebidas alcohólicas que orgullosamente presido, donde abundaron los buenos deseos para esta Navidad y próximo año 2026. También tuvimos la oportunidad de agradecer con toda la fuerza del corazón a todo el gran equipo de trabajo de esta Dirección por su esfuerzo, eficiencia y resultados, pero sobre todo la lealtad al proyecto humanista de nuestro Gobernador Constitucional, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien de la mano de nuestra presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, día con día luchan por el bienestar de nuestro bonito y gran Estado de Tamaulipas", compartió Olán durante su discurso.

A nombre del Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, el titular de Oficinas Fiscales deseó a los asistentes una Navidad llena de paz, amor y prosperidad, así como un 2026 con salud y buenos augurios para todas las familias que integran la dependencia.

La ceremonia concluyó con un mensaje de esperanza y gratitud, en el que Marcelo Olán Mendoza reafirmó su compromiso con el equipo de la dependencia y con la comunidad tamaulipeca, destacando la importancia de la unión y la solidaridad en esta temporada navideña.



