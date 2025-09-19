Las Mujeres Profesionistas ofrecen apoyo a egresadas

La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, invita a mujeres egresadas de universidad para que participen en la convocatoria para otorgar apoyos económicos que contribuyan a cubrir los gastos de titulación.

Las egresadas deben pertenecer a instituciones del nivel superior debidamente registradas ante la Secretaría de Educación Pública y que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Entre los requisitos principales se establece haber cursado la carrera en Reynosa, contar con un promedio mínimo de 8.5 y residir en la ciudad.

Angélica Almanza Treviño, presidenta de AMPRAC informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, por lo que invitó a las pasantes universitarias a aprovechar esta oportunidad para concluir su proceso de titulación y dar un paso más en su desarrollo profesional.

Entre otros requisitos están los de llenar un cuestionario en línea, anexar la documentación solicitada y entregar una carta de exposición de motivos de una cuartilla como máximo, deberán presentar kardex o constancia de calificaciones, carta pasante, además, la institución educativa deberá especificar el monto correspondiente únicamente al pago del título.

Se informó que como parte del proceso de selección, las aspirantes tendrán una entrevista con el comité de becas de la asociación.