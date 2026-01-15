Prenden fuego al basurero de Las Calabazas
Nuevamente sujetos desconocidos incendiaron el basurero ubicado en el ejido Las Calabazas, hecho que provocó densas nubes de humo desde horas de la noche del martes, afectando con ello a cientos de familias residentes en colonias como la 10 de Mayo, Aquiles Serdán, Carmen Serdán, Constitución, zona Centro y otras más. Ante tal problemática, residentes de los referidos asentamientos humanos lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades del municipio para que vía Medio Ambiente se aboque a darle una solución definitiva al asunto, dijo Melquiades Rodarte, vecino de la Carmen Serdán.
