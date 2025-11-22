Adultos soportan calor para cobrar pensiones

Largas filas en medio del calor, enfrentan los beneficiarios de los programas Federales para poder cobrar sus pensiones en el Banco del Bienestar.

Este panorama es diario, ya que se realiza la dispersión del recurso de noviembre-diciembre de los programas Pensión Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, Pensión Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Qué ocurre durante el pago de pensiones?

El calendario de pagos permanecerá hasta el 27 de noviembre, por lo que se generan filas de adultos mayores, mujeres y personas con alguna discapacidad que acuden en silla de ruedas, bastones o andadores.

"Necesitamos otro banco del bienestar céntrico a donde podamos acudir, porque se hacen las filas", dijo Juan Rosas.

"Hay abuelitos que luego se sienten mal, no hay nadie que los auxilie, necesitamos personal de bienestar federal que estén al pendiente", expresó otro usuario.

Desde temprana hora se forman las largas filas, en medio del sol, del viento y tierra, con sombrillas y algunas personas en ayunas, incluso hasta en horas de la noche hay personas aunque ya sin tanta demora.