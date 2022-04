Larga espera... y esperanza

Un documento que permitirá agilizar los cruces cuando se retomen los trámites de asilo.

Los conteos iniciaron el pasado martes con familias de tres integrantes o más, por ello, quienes están en lista de espera son padres y madres que llegaron con un menor, así como viajeros en solitario.

Maynor, proveniente de Honduras, es uno de ellos, quien llegó solo hace 10 meses. "Voy a esperar el tiempo que sea necesario por una oportunidad, yo llegue solo a Reynosa, se que me tocará hasta el final, porque primero están las embarazadas y familias, me salí de mi país en búsqueda de mejores oportunidades para toda mi familia, la realidad es que allá (En Honduras) vivimos una pobreza extrema, preocupados por comida, por servicios, algo que no le deseo a nadie".

En sus intentos porque el tiempo pase lo más rápido posible, él junto con otros migrantes se encargan de organizar las salidas de las familias que van a los conteos.

Oriana, es otra de las migrantes que espera ser contada, ella llegó de Guatemala a Reynosa hace cinco meses con su hija Fátima, de siete años. "No sé si ella entienda lo que está pasando o el porqué salimos, pero yo le he dicho que esto es por un mejor futuro, que ella pueda estudiar, sin temor, desgraciadamente allá en Guatemala está otro hijo, que no me lo pude traer pero se que le daré las oportunidades que yo no tuve", comentó.

Las casas de campaña cubiertas con plásticos, cartones y telas son su refugio temporal en la espera. Sus alimentos los obtienen de asociaciones civiles y ciudadanos que llegan con donativos.

PAGAN POR LLEGAR

"Senda de Vida" está en los alrededores de la colonia Aquiles Serdán, a un costado del Río Bravo, una distancia de casi dos kilómetros que algunos recorren a pie, y otros pagan taxis para llegar. "Nos cobró 100 pesos, venimos tres familias, quisimos venirnos desde ahorita para estar aquí cuando llegue el momento de que nos hablen, porque si esperamos el camión que ellos están enviando será muy difícil encontrar un lugar, la primera vez hubo una pelea, el dinero se obtiene con apoyos de la gente", refirió Carmen, migrante hondureña.

