Lanza el SAT llamado a los contribuyentes

Los contribuyentes tienen hasta este 31 de diciembre para habilitar su Buzón Tributario y mantener actualizados sus medios de contacto, ya que a partir del 01 de enero de 2026 el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en sanciones

El Servicio de Administración Tributaria en Reynosa, reiteró el llamado a las personas, para que habiliten Buzón Tributario es el medio de comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes, por lo que es indispensable registrar y confirmar un correo electrónico y un número de teléfono celular vigentes.

El Buzón Tributario tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura así también los contribuyentes presentan promociones, avisos o dan cumplimiento a requerimientos de información que realice el SAT.

Para realizar el proceso, se debe ingresar al portal sat.gob.mx, seleccionar la opción Buzón Tributario e iniciar sesión, posteriormente, es necesario entrar al apartado de configuración para agregar un correo electrónico mediante el ícono, agregar correo o modificar los datos existentes utilizando la opción editar, tanto para el correo electrónico como para el número de teléfono celular.

El SAT detalló que, una vez capturados o modificados los datos, la persona contribuyente recibirá un aviso electrónico para confirmar cada medio de contacto actualizado, la cual debe realizarse dentro de las 72 horas posteriores al registro.

La autoridad fiscal exhortó a no dejar este trámite para el último momento y realizarlo de manera anticipada para evitar contratiempos y posibles sanciones. El proceso puede consultarse y realizarse en el sitio oficial https://www.sat.gob.mx/minisitio/BuzonTributario/index.html.

Los beneficios de tener Buzón Tributario son:

Portal privado y personalizado.

Economiza tiempo y recursos.

Certeza jurídica a los actos y resoluciones emitidos por el SAT, así como en las operaciones que se realicen.

Notifica vía electrónica en cualquier momento y lugar, siempre que se tenga conexión a internet.

Genera oportunidades para una pronta autocorrección.

Conoce de manera oportuna cualquier requerimiento de información o resolución derivado de trámites realizados.

Recibe información sobre beneficios y facilidades fiscales e invitaciones de programas en materia fiscal.

Proporciona información útil para el cumplimiento de las obligaciones y trámites fiscales.



