Van por la recuperación de Laguna la Escondida

Con la participación de diputados locales, así como de representantes de distintas secretarías, cámaras de comercio, instituciones educativas y demás empresas y miembros de la comunidad reynosense, se dio inicio a los trabajos la contribuir a la recuperación de la Laguna La Escondida.

Proyecto encabezado por la diputada Eva Aracely Reyes González, al atender el llamado de los residentes de la colonia Lázaro Cárdenas, quienes reportaban una invasión de arañas, se unió a distintos organismos, tanto municipales como estatales, buscando una solución.

"A partir de una invasión hace cuatro meses y una atención muy esmerada a la colonia Lázaro Cárdenas, pudimos concretar mesas de trabajo importantes", mencionó la diputada. Señaló que fue la secretaria de Salud y SEDUMA, los primeros respondientes, quienes de inmediato pusieron manos a la obra.

"Estamos aquí buscando esa responsabilidad, tanto del gobierno de estado; buscamos favorecer, organizarnos y de manera cooperativa buscar el saneamiento de la laguna La Escondida. Guardianes de la laguna La Escondida, no son unos, no son otros, somos todos y no nada más los ciudadanos reynosenses, también los que vivimos en otra ciudad, tamaulipecos y, ¿por qué no?, mexicanos y extranjeros, todos, porque es un cuerpo de agua y el cuerpo de agua contribuye al tema ambiental y el medio ambiente es cuestión humana y ecológica, así que a todos nos compete", expresó durante su discurso el director de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas de la Seduma, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín.

En esta ocasión se llevó a cabo la reforestación del parque cultural, actividad en la cual participaron los asistentes divididos en cinco grupos, los mismos que se enfocaron en distintos puntos del lugar para lograr una cobertura total de la zona; cabe señalar que en todo momento estuvieron acompañados de personal capacitado.



