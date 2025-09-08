Proyectan dar vida a laguna La Escondida

Durante esta semana, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Libre y Soberano, Humberto Prieto Herrera , dentro de sus actividades legislativas, participó en las mesas de trabajo para la recuperación del Área Natural Protegida "Laguna La Escondida", espacio de los reynosenses.

Con la participación y análisis sobre las condiciones de este espacio natural, así como la lluvia de ideas, se contempla dar rumbo al rescate, recuperación y cuidados a futuro del hábitat natural para fauna y recraecion de la localidad.

"Desde Reynosa, Tamaulipas, participamos en las Mesas de Trabajo para la recuperación del Área Natural Protegida "Laguna La Escondida". Junto a la sociedad civil, el Gobierno del Estado y el Congreso, seguiremos sumando esfuerzos", expresó Prieto Herrera.

Junto al presidente de la JUGOB, la diputada Eva Reyes, el diputado Armando Zertuche, el director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Protegidas en representación de SEDUMA del Gobierno del Estado, Alejandro Peñaloza Medellín, A.C., cámaras empresariales e instituciones educativas, se refrenda el compromiso del legislativo por atender el llamado de los municipios y los tamaulipecos.





Asiste Prieto Herrera al informe de la Presidenta

Agradecemos su visita, señaló el legislador a Claudia Sheinbaum, quien fue captado aquí con su familia.





Refrenda compromiso el presidente de la JUGOB Humberto Prieto Herrera, con el gobierno federal y Gobierno del estado, por las y los tamaulipecos.

Acompañado de su familia, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Humberto Prieto Herrera, asistió al primer informe de labores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde, junto al Gobernador de Tamaulipas, refrendó su compromiso de trabajar de la mano por las y los tamaulipecos.

El Poliforum de Ciudad Victoria fue sede, donde la presidenta de México presentó su informe del primer año de labores, resaltando la importancia que tiene nuestro estado para el Gobierno de la Cuarta Transformación en la conformación del segundo piso.

"¡Histórico en Tamaulipas! Desde el Polyforum de Ciudad Victoria recibimos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su primer año impulsa grandes obras que transforman nuestro estado.

Agradecemos su visita y, junto a nuestro gobernador, Dr. Américo Villarreal, refrendamos el compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Federal por el bienestar de Tamaulipas," de esta forma es como el Prieto Herrera se expresó en sus redes, luego de haber escuchado el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De esta manera es como el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, se suma a esta histórica visita, donde, por primera ocasión en su primer año de gestión, la presidenta de México lleva su mensaje a los mexicanos y este domingo 7 de septiembre, en especial a los tamaulipecos.