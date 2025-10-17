Universitarios reforestan la laguna La Escondida

Estudiantes, docentes y personal directivo de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participaron en la tercera jornada consecutiva de rehabilitación del Parque Estatal Laguna La Escondida, iniciativa promovida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas (SEDUMA).

Edgar Garza Hernández, rector de la universidad, señaló que la actividad denominada "Guardianes de la Laguna La Escondida" tiene como propósito fortalecer la protección y recuperación de áreas naturales protegidas, así como fomentar el compromiso social en la conservación de espacios considerados patrimonio ambiental y cultural del estado.

Garza Hernández resaltó que este tipo de actividades, impulsadas por el Gobierno del Estado bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, refuerzan la vinculación entre instituciones educativas y organismos gubernamentales, y subrayan la importancia de la educación ambiental como herramienta clave para el desarrollo sustentable en Tamaulipas.

Mencionó que durante la jornada, a cargo de Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, se realizaron labores de reforestación con especies de árboles nativos, contribuyendo así a la restauración ecológica del entorno y al enriquecimiento del ecosistema local.

Participaron activamente estudiantes de las carreras de Procesos Industriales, Energía y Desarrollo Sostenible, y Administración, acompañados por docentes, quienes refrendaron el compromiso de la institución con la sostenibilidad ambiental y la formación integral de sus alumnas y alumnos mediante acciones comunitarias.



