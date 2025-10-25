Rehabilitación total del Parque Cultural

Los trabajos que arrancaron este viernes forman parte de un Proyecto Integral para el Saneamiento y la Rehabilitación del Área Natural Protegida la Laguna La Escondida, en su categoría de Parque Urbano, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso Local, diputado local Humberto Prieto Herrera.

En presencia de autoridades estatales, el legislador destacó que las indicaciones precisas del Gobernador Américo Villarreal Anaya, son en el sentido de que este proyecto es prioritario para la administración estatal con el propósito de combatir la contaminación, darle mantenimiento al lugar y retirar la maleza.

"Por indicaciones del Gobernador Américo Villarreal Anaya hay que darle mantenimiento limpieza a la Laguna La Escondida y evitar la contaminación donde la gente esté conviviendo", expresó.

Los trabajos van a empezar en las estaciones, las subestaciones y en los postes de luz que hay, enfatizó diputado local Prieto Herrera.

¿Qué incluye la rehabilitación de la Laguna La Escondida?

Esta rehabilitación de la Laguna La Escondida incluye las bancas, los baños y en general la infraestructura que por el vandalismo se encuentra en mal estado, agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso Local.

Recordó que la Laguna La Escondida es por decreto del año 1997 una Área Natural Protegida (ANP), con categoría de Parque Urbano, en una superficie de 320 hectáreas. Entre sus objetivos destacan ser un lugar ecológico en favor del medio ambiente, que tiene como propósito fundamental servir como refugio y zona de anidación para especies de la fauna local y migratoria, así como área de esparcimiento y recreación para la población:

OBJETIVOS PRINCIPALES:

Proteger la flora y la fauna incluyendo especies migratorias como la mariposa monarca .

y la incluyendo especies migratorias como la . Ofrecer un espacio para la recreación, educación ambiental y esparcimiento para la comunidad.

Fauna: se han contabilizado 4 especies de peces, 3 de tortugas, 7 de reptiles y 97 de aves migratorias como el pelícano y el pato de collar.

Flora: Tule, carrizo, coyotillo, nopal y saladillo.

¿Cuál es la importancia de este proyecto?

En sus declaraciones, el diputado local Prieto Herrera reconoció la importancia de los trabajos que se iniciaron este fin de semana en la Laguna La Escondida, "para que vuelva a lucir como era antes". El presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso Local agradeció apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya para rehabilitar y sanear la Laguna La Escondida, lugar emblemático por su importancia ecológica y para fomentar la convivencia familiar.

LO QUE DICE EL DECRETO

1.- Establecer y promover la protección, preservación, conservación y recuperación de la zona núcleo.

2.- Promover el mejoramiento ambiental y de paisaje tanto en la zona núcleo como en la de amortiguamiento.

3.- Promover la educación, capacitación e investigación científica en todo el polígono del área natural protegida.

4.- Promover la recreación, cultura, esparcimiento, deporte y turismo, a través del uso tradicional y público, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la zona núcleo.

5.- Regular las actividades de asentamientos humanos; el establecimiento de infraestructura, equipamientos, ejecución y construcción de obras civiles públicas y/o privadas, entre otras acciones.