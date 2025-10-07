Contaminan la laguna La Escondida

La contaminación en la laguna La Escondida , uno de los cuerpos de agua más representativos de Reynosa, ha alcanzado niveles alarmantes .

El hedor que emana del lugar es perceptible incluso desde el bulevar Porfirio Díaz y afecta tanto a los vecinos de las colonias aledañas como a quienes acuden al Parque Cultural a ejercitarse o pasear.

Aunque los señalamientos ciudadanos suelen dirigirse al gobierno estatal por el evidente deterioro del área, una visita al sitio deja ver que gran parte del problema proviene de la propia población. En las orillas se acumulan toneladas de desechos: refrigeradores, llantas, muebles, autopartes y plásticos de todo tipo, residuos que los mismos habitantes han arrojado directamente a la laguna.

Esta situación evidencia una grave falta de cultura ambiental y de conciencia ciudadana, sumada a la poca vigilancia y a la falta de sanciones por parte de las autoridades municipales. Sin medidas firmes, la laguna continúa transformándose en un vertedero a cielo abierto.

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas aseguran que, ante la ausencia de limpieza oficial, ellos mismos intentan mantener el lugar en mejores condiciones.

Muchas veces que estamos aquí y vemos que vienen botellas, bolsas y ese tipo de cosas, pues las sacamos cuando es posible, pero la gente sigue tirando basura, no se da uno abasto. Incluso hemos visto cómo se llenan las orillas de peces muertos, peces muy grandes muertos en las orillas". José Méndez, Residente del sector

Mientras los reclamos entre ciudadanos y autoridades continúan, la laguna (que en su momento fue un espacio natural emblemático de Reynosa) enfrenta un proceso acelerado de degradación ambiental. De mantenerse sin atención, podría convertirse no sólo en un punto de contaminación visual, sino en un foco de riesgo sanitario para toda la zona.

Basura acumulada en la superficie de la laguna La Escondida, donde se observan muebles, plásticos y electrodomésticos abandonados.

EL DATO

A) La Laguna La Escondida tiene una superficie de 320 hectáreas, localizada en la zona urbana.

B) En el Año 1997 mediante decreto gubernamental se declaró Área Natural Protegida (ANP), clasificada como Parque Estatal.

* Decreto tiene como objetivos:

1.- La protección, preservación y conservación del medio ambiente

2.- Promover la educación, capacitación e investigación científica en todo el entorno del ANP.

3.- Promover la recreación, la cultura, esparcimiento, deporte y turismo.

4.- Regular las actividades de asentamientos humanos

C) Colonias ubicadas alrededor de la Laguna La Escondida: Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Las Delicias, Ampliación Las Delicias, Azteca, El Anhelo y la Laguna, entre otras, donde viven más de 9, 479 personas, en 2, 743 casas, aparte de la colonia Juan Escutia, de la cual no se tiene ninguna información.