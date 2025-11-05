Promueven e impulsan la lactancia materna

Con el objetivo de promover y difundir la lactancia materna, beneficios y ventajas, se realizará un evento en el Club de Lactancia del Hospital Materno Infantil de Reynosa.

"Vamos a tener una plática sobre Mitos y Técnicas de Amamantamiento así como es importante recordarles a las mamás sobre la importancia de la lactancia", dijo María del Carmen García Narváez, coordinadora de la Clínica del Lactario. El evento será el 17 de noviembre en el área de Consulta Externa del propio hospital.

La actividad dará inicio a partír de las 10:00 Horas y ahí mismo se servirá un pequeño refrigerio para las asistentes.

Se les está haciendo una cordial invitación a las madres para que vayan acompañadas de sus bebes. Ahí se les darán a conocer las técnicas para amamantar adecuadamente a sus hijos recién nacidos.

BENEFICIOS

La lactancia materna ofrece beneficios significativos para la salud del bebé y la madre, además de ser económicamente ventajosa y sostenible, comentó García Narváez.

Para los bebés, la leche materna proporciona todos los nutrientes necesarios y anticuerpos que los protegen de infecciones y enfermedades como la obesidad y la diabetes.

Para las madres, puede reducir el riesgo de cáncer de mama, diabetes tipo dos y depresión posparto y ayuda a que el útero se recupere más rápido.



