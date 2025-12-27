Se registra incremento en recaudación fiscal

La recaudación fiscal en Tamaulipas cerrará el año con "broche de oro", al registrar un incremento del 12 por ciento en todo el estado desde el mes de mayo a la fecha, lo que representa aproximadamente mil millones de pesos adicionales, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con lo señalado, este aumento refleja la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las oficinas fiscales, así como el impacto positivo de las acciones implementadas por la administración estatal.

Los recursos obtenidos, destacaron, se traducen en obras y proyectos que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa en los distintos municipios de Tamaulipas. "Desde que llegamos, la recaudación ha ido aumentando de manera significativa en todo el estado. Nos sentimos muy contentos porque se está recobrando la confianza de los ciudadanos, y eso es muy importante, ya que todo lo recaudado es en beneficio de la población", señalo Marcelo Olan Mendoza, Director de Oficinas Fiscales del Estado y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas.

El crecimiento en los ingresos se ha presentado de forma paulatina en todas las oficinas fiscales, lo que ha permitido fortalecer la atención a los contribuyentes y mejorar la eficiencia en los trámites. Como parte de las estrategias para apoyar la economía familiar, el Gobierno del Estado mantiene vigentes diversos beneficios fiscales, especialmente en el pago de derechos vehiculares.

Actualmente, los vehículos modelo 2011 al 2016 pagan únicamente 5 mil 990 pesos, mientras que las unidades modelo 2010 y anteriores cubren solo 3 mil 990 pesos. Estas medidas, explicaron, no solo alivian la carga económica de las familias, sino que también incentivan la regularización y elevan la recaudación.

En el caso de Reynosa, durante un periodo de nueve meses se logró un aumento de 108 millones de pesos en la recaudación, resultado del trabajo realizado y de la confianza otorgada por la ciudadanía.

Asimismo, se informó que las oficinas fiscales continuarán operando de manera normal durante la temporada decembrina, con excepción de los días 25 y 31 de diciembre, cuando se otorgará descanso al personal. El resto de los días, todas las oficinas del estado brindarán atención regular.

Finalmente, las autoridades subrayaron que se ha dado capacitación a los jefes de las oficinas fiscales para garantizar un servicio eficiente, transparente y honesto, en apego al proyecto humanista que promueve la actual administración estatal.



