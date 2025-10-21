La mamografía no condena, salva vidas, señala oncólogo

El Hospital General Reynosa llevó a cabo una sesión académica titulada "Más allá del listón rosa", para fortalecer el conocimiento del personal médico y fomentar la prevención y detección temprana de esta enfermedad.

Durante la ponencia, el doctor José Luis Bañuelos Ramírez, ginecólogo oncólogo, destacó la importancia del diagnóstico oportuno, recalcando que una de las principales causas de mortalidad femenina es el diagnóstico tardío.

El cáncer en etapas iniciales no duele, pero no hay que esperar molestias para revisarse, por lo que la autoexploración mensual debe ser un hábito, no una opción.

Se explicó que la mamografía no es una sentencia, sino una herramienta , que debe interpretarse de forma adecuada junto con otros estudios, la denominada "tríada" que consiste en exploración clínica, estudio de imagen y biopsia, siendo esta última el único método que confirma la enfermedad.

"El mejor tratamiento es la detección a tiempo", fue el mensaje central de la sesión académica donde participó el personal de la institución medica.

La actividad fue encabezada por el doctor Néstor García Prugue, director del hospital, y organizada por la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, subdirectora de Educación en Salud, con la colaboración de la doctora Marcela Seo Mendoza, jefa del servicio de Ginecología.



