La magia de la Navidad llega en forma de cartas

El espíritu de la Navidad se hace presente en el Servicio Postal Mexicano, donde la ilusión y la esperanza de niñas y niños comienzan a tomar forma a través del tradicional buzón de cartas, un espacio que invita a soñar y a mantener vivas las tradiciones decembrinas.

Hasta el momento, 3 escuelas han visitado este buzón especial, en el que se han depositado 117 cartas llenas de deseos e ilusiones.

De ese total, 5 cartas están dirigidas a los Reyes Magos, reflejando la emoción de los niños para que les lleguen sus regalos.

El Servicio Postal Mexicano Reynosa, informó que el buzón permanecerá instalado y en funcionamiento hasta el 5 de enero de 2026, con el propósito de que más niñas y niños tengan la oportunidad de participar.

Ante ello, se hizo un llamado a las familias para que acudan con sus hijas e hijos y los motiven a escribir y depositar su carta, fomentando la convivencia familiar y el valor de la comunicación escrita.

Esta actividad busca no solo preservar una tradición profundamente arraigada, sino también fortalecer la imaginación y la ilusión, sobre todo en una época donde la tecnología y redes sociales forman parte de la vida cotidiana.

