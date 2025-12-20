Reynosa

Niñas y niños mantienen viva la tradición de escribir sus deseos en el buzón navideño del Servicio Postal Mexicano, un espacio que fomenta la imaginación y la esperanza
  • Por: Nubia Rivera Juárez
  • 20 / Diciembre / 2025 -
La magia de la Navidad llega en forma de cartas

Un total de 117 cartas se han depositado en el Buzón de Santa en el Servicio Postal Mexicano.

El espíritu de la Navidad se hace presente en el Servicio Postal Mexicano, donde la ilusión y la esperanza de niñas y niños comienzan a tomar forma a través del tradicional buzón de cartas, un espacio que invita a soñar y a mantener vivas las tradiciones decembrinas.

Hasta el momento, 3 escuelas han visitado este buzón especial, en el que se han depositado 117 cartas llenas de deseos e ilusiones.

De ese total, 5 cartas están dirigidas a los Reyes Magos, reflejando la emoción de los niños para que les lleguen sus regalos.

El Servicio Postal Mexicano Reynosa, informó que el buzón permanecerá instalado y en funcionamiento hasta el 5 de enero de 2026, con el propósito de que más niñas y niños tengan la oportunidad de participar.

Ante ello, se hizo un llamado a las familias para que acudan con sus hijas e hijos y los motiven a escribir y depositar su carta, fomentando la convivencia familiar y el valor de la comunicación escrita.

Esta actividad busca no solo preservar una tradición profundamente arraigada, sino también fortalecer la imaginación y la ilusión, sobre todo en una época donde la tecnología y redes sociales forman parte de la vida cotidiana.

Hasta el momento, 3 escuelas han visitado el Servicio Postal en Reynosa.


