Preparan fiesta navideña para los niños con cáncer

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer inició los preparativos para su tradicional Fiesta Navideña, un evento lleno de esperanza y solidaridad dedicado a niñas y niños que enfrentan tratamientos oncológicos, así como a sus familias, por lo que llama a empresas, grupos sociales y ciudadanos a ser parte de esta causa.

Jorge Mar Gea, presidente de la fundación, comentó que este año la celebración será para 67 menores en tratamiento, además de sus hermanitos y padres, alcanzando un total estimado de 120 niños y 150 adultos.

Con el propósito de ofrecer un momento de alegría, convivencia y amor, la asociación realiza un llamado a la comunidad para sumarse con donativos que hagan posible la realización del festejo o apoyando con algo de lo que se requiere.

Se busca el apoyo para comida para niños y adultos, refrescos, jugos, pasteles, patés, dulces, juguetes, mantelería, desechables, decoración, show infantil, sonido o apoyo económico para la renta del salón.

Además, la fundación comparte fotografías de los pequeños con el regalo que desean recibir, con el fin de que más personas puedan apadrinar sus sueños y contribuir directamente a su felicidad.

"Cada año iluminamos los corazones de los niños que luchan contra el cáncer, invitamos a ser parte de esta causa solidaria", dijo.

Para quienes deseen colaborar, la fundación puso a disposición los números de contacto 899 936 3131 y 899 160 9478, donde se brinda toda la información sobre cómo participar o realizar donaciones.



