Sueñan en la 10 de Mayo con una calle pavimentada

En la colonia 10 de Mayo, sus habitantes siguen soñando con tener por lo menos una calle pavimentada.

A más de 20 años de haberse fundado el asentamiento humano, cada vez viven más familias ahí y las arterias se encuentran totalmente intransitables.

Pero cuando llegan las lluvias, la situación se torna más grave, pues enfrentan una serie de problemas para poder transitar por ellas así como también para poder subir al bordo que divide a esa colonia con la Ampliación Aquiles Serdán.

Ante tal situación, los residentes del lugar demandan la intervención del gobierno municipal en turno a efecto de que emprenda una serie de mejoramiento en las deprimentes condiciones en que se encuentra el sector, dijo una ama de casa que dijo llamarse Mónica Estrada.

Ya son muchos los años que han transcurrido desde el momento en que llegamos aquí y con muchos sacrificios y problemas se pudo lograr que se dotara de energía eléctrica a las casas.

Lo mismo con el servicio de agua potable y del drenaje, pues no se ha avanzado. En el primero de los casos primeramente se instalaron en su momento llaves públicas y de el las se abastecía la gente para llevar el vital líquido a sus domicilios para atender las labores del hogar.

En la actualidad, en la 10 de Mayo habitan más de 500 familias y siguen viviendo en el olvido gubernamental, pues son considerados como invasores pues viven precisamente en una área considerada como propiedad privada.



