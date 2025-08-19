Mantienen sin aumento precio del kilo de tortilla

En Reynosa se consumen por día alrededor de 270,000 kilogramos de tortilla más la masa que se destina a la elaboración de pachucos, tamales y otros alimentos derivados de ese producto.

En esta fronteriza ciudad operan algo así como 450 máquinas que procesan poco más de 350 toneladas de harina de maíz por mes, lo que equivale a unos 600 kilos de tortilla diarios por cada aparato". Jorge Negrete Martínez Líder de los industriales de la masa y la tortilla

Y bueno, la producción y consumo del producto continuará creciendo en la medida en que siga incrementando el número de familias que llegan para establecerse en esta localidad.

Lo mismo ocurrirá en el número de negocios que procesan y venden la tortilla.

SIGUE IGUAL

En la actualidad el precio del kilo de tortilla está entre $28.00 y $30.00, precio que se mantiene hasta el momento porque no se han registrado aumentos en precios de materia prima y por ende tampoco en la tortilla.

Y al parecer podría concluir el año en esas circunstancias, estimó Negrete Martínez pues no se tiene conocimiento de que alguna autorización para incrementar precio de la materia prima que es la masa.



