Alcanza el chile los 101 pesos por kilo

En el arranque de este mes de septiembre, productos básicos continúan mostrando precios elevados, siendo el chile serrano el más caro.

El chile serrano se posiciona como el producto más caro, con un precio de 101 pesos por kilo, seguido del aguacate, que se vende en 69 pesos con 90 centavos, y el huevo, que alcanzó los 86 pesos con 90 centavos por tapa.

Otros productos que también reflejan costos altos son la cebolla morada, con 46 pesos por kilo, así como el limón sin semilla que se comercializa en 56 pesos.

En contraste, el tomate el tomate bola en 38 pesos y el guaje se vende a 19 pesos, y el chile jalapeño a 21 pesos, manteniendo precios más accesibles para los consumidores.

"El chile lo consumimos diario para las salas, es algo que no falta en la casa, porque podemos comer huevos o alguna verdura, pero siempre llevando la salsa, pero está carísimo", dijo Brenda López, madre de familia.

"Está muy caro el chile serrano, mejor optamos por llevar el chile jalapeño, mientras baja el precio", dijo Alma Sanchez.