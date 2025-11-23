Celebran con una kermés la Revolución Mexicana

Con animada kermés que incluyó una serie de bailables, celebraron las fiestas de la Revolución Mexicana en la Escuela Primaria Profr. Laura Aguirre de la colonia Bellavista.

El festejo tuvo verificativo el pasado viernes en las propias instalaciones. Juan Enrique Hernández Sandoval, director del plantel, dirigió un mensaje a los asistentes en el que destacó la importancia de mantener vigentes las tradiciones relacionadas con la conmemoración del 20 de Noviembre.

¿Qué actividades se realizaron durante la celebración?

Durante la celebración, grupos de niñas y niños bailaron al son de canciones de la época revolucionaria. Algunos portando ropaje relativo a la época en que se llevó a cabo la gesta heroica, otros con carrilleras al pecho y con sombrero y las botas no podían faltar en ellos.

Mamás y papás fueron invitados, quienes ovacionaron a sus hijos al momento en que ejecutaron los bailables en el foro de la escuela. Ahí mismo, el director Hernández Sandoval hizo entrega de reconocimientos a invitados especiales que estuvieron ahí presentes.

¿Cómo fue la convivencia en el evento?

De igual manera, se llevó a cabo la tradicional lotería, los antojitos mexicanos estuvieron a la orden del día y la actividad transcurrió en un ambiente de grata convivencia. Al finalizar, hubo palabras de agradecimiento para los alumnos que participaron en el evento, lo mismo que para los docentes y también para las madres y padres de familia.