Alerta en escuela por cable de alta tensión

Grave amenaza para estudiantes de las escuelas primarias Justo Sierra y Lauro Aguirre, representan cables que ya están a muy bajo nivel por lo que madres de familia están demandando la intervención de alguna autoridad para prevenir una posible tragedia.

No quisiéramos que aquí también ocurra una fatalidad como la que sucedió en la banqueta posterior de la Escuela Preparatoria Francisco J. Múgica en el mes de septiembre del 2022, cuando uno de sus alumnos tocó un cable de alta tensión, dijo una ama de casa y madre de uno de los educandos de la Justo Sierra.

Ambas instituciones educativas utilizan las mismas instalaciones ubicadas en la colonia Bellavista.

Pero de unas semanas a la fecha, por lo menos tres tipos de cables ya están a muy corta distancia del suelo por lo que alguno de los estudiantes podría tener contacto con ellos al pasar rumbo a alguno de los planteles, lo que pudiera representar un peligro para su integridad física.

Por ello, se solicita con urgencia la intervención de alguna autoridad ya sea la CFE (Comisión Federal de Electricidad) o bien de Protección Civil para que envíen personal para determinar el grado de peligrosidad que constituye el problema.

Deberá obligarse por tanto a las empresas responsables del mismo a re instalar el cableado a su nivel normal para prevenir algún tipo de accidente.