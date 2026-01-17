Vinculan a proceso a mujer por feminicidio en Reynosa

Un juez de control vinculó a proceso a Julieta R, quien es investigada por los delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, en agravio de una menor de 4 años de edad que en apariencia estaba bajo su cuidado.

Lo anterior se formuló por parte de las autoridades basados en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Detalles del caso de Julieta R en Reynosa

De acuerdo con lo señalado, los hechos que se le imputan se registraron entre 4 de enero y el 6 de enero de 2026, en un domicilio ubicado en un Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes en el municipio de Reynosa. De acuerdo con la investigación, la víctima, presentaba múltiples y diversas lesiones.

Acciones de la Fiscalía en el caso de feminicidio

Tras valorar los elementos aportados, la Jueza de Control determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.