Celebrará la Diócesis Jubileo por los presos

En el marco de la festividad de San Judas, la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Matamoros-Reynosa llevará a cabo el Jubileo por los Presos 2025.

La ceremonia se celebrará el lunes 28 de octubre a las 12:00 del mediodía en la Capilla de Guadalupe del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa, y estará encabezada por Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarciá, obispo de la Diócesis. Durante la celebración, se ofrecerán misa y oraciones por las personas privadas de la libertad y sus familias.

¿Cuál es el objetivo del Jubileo por los Presos?

"Monseñor Lira tendrá una misa y tendrá un diálogo con ellos, apoyado de la pastoral penitenciaria, organismo de la iglesia que atiende a los presos de manera pastoral", dijo Alan Camargo, vocero de la Diócesis de Matamoros-Reynosa. El jubileo busca fortalecer la fe de los internos y recordar que, aun en medio de las circunstancias más difíciles, la misericordia de Dios siempre está presente.

¿Qué actividades se realizarán durante el Jubileo?

Lo anterior, es una oportunidad para renovar la esperanza y reconocer que todos tienen la posibilidad de reconciliarse con Dios y con la vida. Será una jornada espiritual dedicada a la oración, la reconciliación y la esperanza de quienes se encuentran privados de su libertad.