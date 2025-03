Exigen maestros jubilación digna

El magisterio de Reynosa se manifestó en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del ISSSTE 2025, una medida impulsada por el Gobierno federal y avalada por el Legislativo que, según los docentes, vulnera gravemente sus derechos laborales. Los maestros exigen una jubilación digna y un sistema que considere el tiempo de servicio, en lugar de la edad para determinar la pensión.

La protesta, que se llevó a cabo en el bulevar Fuentes, afuera de las instalaciones del SNTE sección 30, congregó a numerosos docentes que portaron pancartas con consignas como "Trabajamos bajo protesta, rechazamos la Ley del ISSSTE 2025", "Exigimos jubilación por tiempo de servicio: 28 años para mujeres, 30 para hombres", "Cambio al régimen de pensión", "Pago de pensiones en salario mínimo, eliminar UMAS" y "Jubilación digna".

Los docentes, liderados por figuras como la maestra Isabel Cristina Gómez Hernández, quien cuenta con 24 años de servicio, Graciela Mayer Hernández, Jesús Salazar Betancourt, profesor jubilado, expresaron su descontento ante las medidas que, aseguran, afectarán gravemente a los trabajadores de la educación.

La maestra Isabel Cristina compartió con firmeza la difícil situación que enfrentan los docentes, señalando que, a pesar de su esfuerzo, el sueldo mensual de los maestros apenas alcanza los 7,000 pesos quincenales.

"Nuestro sueldo pierde cada vez más poder adquisitivo, nos piden que pensemos en nuestros alumnos, pero también debemos pensar en cómo llevar comida a nuestros hogares porque no nos alcanza", explicó.

La profesora también destacó la falta de apoyo por parte del sindicato local que, según ella, no está defendiendo los derechos de los docentes. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la eliminación del artículo décimo transitorio, que garantizaba una pensión digna a los maestros; sobre todo los más jóvenes temen que, bajo el nuevo régimen de pensiones, no puedan acceder a un retiro justo.

"Queremos que se recupere el artículo décimo transitorio, no sólo los maestros jóvenes perderán su pensión, sino también aquellos que llevamos años en el sistema", subrayó Gómez Hernández.

En respuesta a la protesta, José Hiram Rodríguez Limón, líder sindical del SNTE sección 30, solicitó a los manifestantes que formalizaran sus demandas por escrito, buscando apaciguar los ánimos y asegurar que las peticiones serían tomadas en cuenta.

Rodríguez pidió calma a los docentes, argumentando que la presidencia de la República ya está atendiendo las inquietudes planteadas, sin embargo, los maestros reaccionaron con desconfianza ante la respuesta del líder sindical, acusando falta de compromiso y liderazgo para defender sus derechos.

"Sabemos que no será fácil, pero si no exigimos nuestros derechos de manera contundente, nunca seremos escuchados. Necesitamos una verdadera representación sindical, no un sindicato que sólo siga órdenes desde arriba sin actuar por los maestros", manifestaron los docentes inconformes.

La protesta de los maestros de Reynosa es sólo un ejemplo de la creciente preocupación en todo el país sobre la reforma a La ley de Pensiones del ISSSTE. A medida que avanzan las negociaciones, el magisterio continúa movilizándose en busca de una solución que les garantice una jubilación digna y el reconocimiento a su esfuerzo y servicio a la educación.

Dicen maestros "no" al nuevo régimen de pensiones de la Ley del ISSSTE 2025.