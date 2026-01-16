Reitera Juan Carlos Zertuche compromiso con la ciudadanía

Al comenzar el nuevo periodo legislativo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche, afirmó que la labor del Congreso local tiene que ir más allá de la tribuna y reflejarse en acciones que impacten de manera directa en la vida cotidiana de las y los tamaulipecos.

¿Qué propone Juan Carlos Zertuche para el Congreso local?

El legislador sostuvo que la ciudadanía no evalúa a sus representantes por la cantidad de discursos, sino por los cambios reales que percibe en su entorno, como servicios públicos eficientes, mejores condiciones de seguridad y decisiones que fortalezcan el bienestar familiar.

En ese sentido, explicó que Movimiento Ciudadano promoverá una agenda centrada en las personas, con especial atención en rubros fundamentales como salud, educación, seguridad y servicios básicos, al considerar que son áreas clave para mejorar la calidad de vida en el estado.

Acciones de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Tamaulipas

Zertuche recalcó que su bancada asumirá una postura crítica y constructiva, respaldando las iniciativas que representen un beneficio para Tamaulipas y señalando con seriedad y fundamentos aquellas acciones que no den resultados. "La sociedad demanda soluciones claras, no enfrentamientos sin sentido", puntualizó.

Impacto de la agenda legislativa en la vida cotidiana

Para concluir, el diputado reiteró su compromiso de impulsar un Congreso cercano, accesible y dispuesto al diálogo, donde cada decisión legislativa tenga un efecto tangible y positivo en el día a día de la población.